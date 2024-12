MC Kevinho mostra transforma - Reprodução Instagram

Publicado 27/12/2024 08:33 | Atualizado 27/12/2024 08:36

Rio - MC Kevinho, de 26 anos, mostrou a transformação que teve no corpo, depois de perder 14kg e ser curado da depressão. O cantor desabafou, no Instagram Stories, nesta quinta-feira (26), que sofreu com a doença após o diagnóstico de câncer da mãe, e aproveitou para anunciar seu retorno no mundo da música.

"Receber a notícia de que minha mãe estava doente foi um baque a todos da minha família. Abdicar da minha carreira para cuidar da pessoa mais importante para mim foi a escolha mais certa que eu poderia ter feito, e faria tudo novamente. Hoje, graças a Deus, minha mãe está curada! E, para comemorar, o Kevinho está de volta fazendo o que mais amo na vida, que é música para vocês", declarou.

Artista relatou que descontava tudo que acontecia na comida. "Esse sou eu há um ano! Logo após a notícia do diagnóstico da minha mãe. Me afundei numa depressão gigante, o medo, as incertezas, fazia eu descontar tudo na comida. Fora o ganho de peso, eu estava acabando com a minha saúde"

MC também afirmou que está em constante evolução: "Esse sou eu hoje, curado e em constante evolução. Já se foram 14 kg e a saúde está em dia. Procure sempre fortalecer sua mente e sua fé em Deus! Trabalhe honestamente, foque na sua família que o Senhor vai te honrar", disse ele.

Kevinho ficou afastado do trabalho por dois anos, para acompanhar o tratamento de Sueli Azevedo, que se recuperou de um câncer de mama.