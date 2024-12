Ana Carolina, Max Porto e Michel Nogueira comentam ausência em especial do 'BBB' - Reprodução do Instagram

Ana Carolina, Max Porto e Michel Nogueira comentam ausência em especial do 'BBB'Reprodução do Instagram

Publicado 27/12/2024 09:15

Rio - Alguns ex-participantes do "Big Brother Brasil", da TV Globo, ficaram de fora da chamada especial em comemoração às 25 edições do reality show e lamentaram a situação nas redes sociais. Ana Carolina Madeira e Max Porto, do "BBB 9", Hariany Almeida, do 19, e Michel Nogueira e Lucas Buda, do 24, foram alguns deles. Os ex-brothers recordaram a participação na atração e opinaram sobre a escolha dos convidados para às 'Bodas de Prata' do programa.

"Eu fiquei realmente chateada. Assim como eu, outras pessoas que foram protagonistas, não foram convidadas para essa festa. Eu acho que a gente merecia, eu fui recordista de paredões por 11 anos, paredão masculino e feminino. E eu acho que ainda sou recordista de paredão feminino. Então, pela minha história no BBB e por ser uma das mulheres que mais eliminou pessoas no programa, eu merecia meu lugarzinho lá. Mas tudo bem! Obviamente fiquei chateada, mas fazer o que, né?", comentou Ana Carolina.

"Eu fico chateada pelo BBB raiz não ter sido tão bem representado, com mais pessoas e assim, não desmerecendo quem está na festa. Porque todo mundo que está lá merece, mas eu não sei se eles estão com orçamento apertado e não quiseram convidar as pessoas. Acho que, se vai fazer uma festa comemorando os 25 anos de Big Brother, convidem realmente os principais. Os protagonistas que não foram plantas e fizeram história dentro do programa", completou.

Campeão do "BBB 9", Max Porto também não foi convidado para o especial. "Se você vai fazer uma festa de celebração das 25 edições, acho que no mínimo, os 25 campeões deveriam ter sido convidados. Mas não fomos... Vou além: o convite deveria ter sido feito a todos os participantes, não vai quem não quer ou quem não pode", opinou.







Michel Nogueira, do "BBB 24", avaliou sua trajetória no reality. "Eu não fui convidado, como muitos outros não. E eu pergunto: será que ter ganhado três Provas do Anjo consecutivas não é fazer história? Será que ser um dos participantes do BBB 24 a mais ganhar prêmios, mais ou menos 300 mil reais, não é fazer história também? Você entrar no programa não é fazer história? Então, eu falo: independentemente do que você fez lá dentro ou não, se você foi selecionado, aceitou participar dessa loucura toda, que é o sonho de muitos, como era o meu... E hoje, o sucesso do programa é por causa das pessoas que estavam lá dentro, independentemente se elas eram protagonistas, antagonistas".

Já Lucas Buda pediu que as pessoas parassem de 'mendigar' a atenção da emissora. "Sobre o vídeo do Bodas de Prata do BBB: para quem não foi convidado, é só a 'mãe glô' atestando que os não convidados não foram personagens marcantes o suficiente e tá tudo bem gente. Segue a vida e parem de mendigar atenção da Globo. Se ela quisesse teria chamado", disparou. Hariany, do BBB 19, publicou um emoji de 'tristeza' em uma publicação sobre a comemoração nas redes sociais.