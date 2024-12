Letícia Birkheuer mostra filho de 13 anos pilotando moto aquática - Reprodução do Instagram

Letícia Birkheuer mostra filho de 13 anos pilotando moto aquática

Publicado 27/12/2024 08:02

Rio - Letícia Birkheuer, de 46 anos, se revoltou ao ver o filho de 13 anos pilotando uma moto aquática sozinho durante uma viagem a Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio, e criticou o pai do menino, Alexandre Furmanovich, em um vídeo publicado no Instagram, nesta quinta-feira (26). A atriz alertou para os riscos de um possível acidente e informou que já acionou o conselho tutelar.

"Estou aqui passando as férias na casa da minha mãe e minha amiga me encaminhou um vídeo do meu filho, da rede social dele, pilotando um jet ski em alta velocidade em Angra dos Reis (RJ), quando está na companhia do pai, porém ele estava sozinho pilotando e fazendo manobras radicais com 13 anos", afirmou Letícia, que detonou o ex-marido.

"Realmente, é uma falta de responsabilidade, né? O adulto deveria cuidar da criança e não deixar a criança fazer o que quer. Um perigo. Quantos acidentes a gente já viu de crianças de pais irresponsáveis pilotando jet ski? E, ainda por cima, ele estava de pé no jet ski pilotando", apontou.

Em seguida, Leticia demonstrou preocupação. "Não sei mais o que eu faço, não sei o que que esse judiciário está fazendo, eu não sei o que a polícia faz, eu não sei como é que não tem pessoas supervisionando em Angra dos Reis que há crianças fazendo isso e os pais filmando de longe, da praia. É um absurdo, né? Minha indignação é tão grande, e o meu medo que aconteça alguma coisa com meu filho é ainda maior. A gente não tem um minuto de paz, mesmo. Como mãe, a gente não tem um minuto de paz", finalizou.

A atriz também disse que estava em contato com o conselho tutelar ao responder o comentário de uma internauta. "Vai lá e pega seu filho. Antes que o pior aconteça", comentou uma usuária da rede social. "Para isso precisa de ordem judicial. Mas já estou em contato com o conselho tutelar", respondeu a artista.

Vale lembrar que para pilotar um jet ski é necessário ser maior de 18 anos e ter carteira de habilitação para a moto aquática.

Em março, Letícia usou as redes sociais para acusar o ex-marido, Alexandre Furmanovich, de agressão . Em seu relato, ela revelou que, mesmo após a separação e com uma medida cautelar da Lei Maria da Penha em seu favor, continua sendo ameaçada pelo empresário. Os dois ficaram juntos entre 2011 e 2013.