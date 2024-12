Tadeu Schmidt - Globo/ Manoella Mello

Publicado 26/12/2024 22:42

Publicado 26/12/2024 22:42

Rio - Na noite desta quinta-feira (26), a TV Globo revelou o primeiro teaser oficial da 25ª temporada do "Big Brother Brasil". Em comemoração às Bodas de Prata do programa, a emissora reuniu ex-participantes marcantes da história do reality show para protagonizar as chamadas de divulgação.



O apresentador Tadeu Schmidt assumiu o papel de mestre de cerimônia em um evento especial, com direito a orquestra, flores e trajes de gala. Até os famosos dummies entraram na brincadeira. "Essa é a nossa aliança com todos vocês: as Bodas de Prata do Big Brother com o Brasil. Na alegria ou na tristeza, na Xepa ou no VIP, continuaremos juntos até que nem o Paredão nos separe", declarou Tadeu em seu discurso.



Entre os ex-BBBs presentes, Juliette Freire, campeã do "BBB 21", deixou sua marca ao final da chamada: "Mais de 20 anos de amor, né, Brasil? Isso, sim, é Prova de Resistência!"



A lista de convidados especiais inclui nomes que marcaram diferentes gerações do reality, como Kleber Bambam (BBB 1), Fani Pacheco (BBBs 7 e 13), Rafinha (BBB 8), Anamara (BBBs 10 e 13), Dicesar (BBB 10), Serginho (BBB 10), Daniel Rolim (BBB 11), Ana Paula Renault (BBB 16), Jéssica Mueller (BBB 18), Kaysar Dadour (BBB 18), Gleici Damasceno (BBB 18), Babu Santana (BBB 20), Ivy Moraes (BBB 20), Thelma Assis (BBB 20), Gil do Vigor (BBB 21), Fiuk (BBB 21), Caio Afiune (BBB 21), Arthur Aguiar (BBB 22), Fred Nicácio (BBB 23), Davi Brito (BBB 24), Beatriz Reis (BBB 24) e Fernanda Bande (BBB 24).



A nova temporada do Big Brother Brasil estreia no dia 13 de janeiro de 2025, sob o comando de Tadeu Schmidt.



Assista: