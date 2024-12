Tadeu Schmidt revelou novidades da nova temporada do reality show - Reprodução/Instagram

Tadeu Schmidt revelou novidades da nova temporada do reality show Reprodução/Instagram

Publicado 20/12/2024 11:39

Rio - Contagem regressiva! Faltando menos de um mês para estreia do "BBB 25", Tadeu Schmidt revelou novidades da próxima temporada do reality show. O apresentador ainda contou que outras dicas serão dadas por convidados que fizeram parte da história da atração.

fotogaleria

"Como o ano é de comemoração, o 'BBB 25' vai liberar umas dicas, uns spoilers, enigmas...É o esquenta para o nosso 'Big Brother Brasil'. Eu mesmo não posso falar nada, acho injusto isso... Não vou falar para vocês que um dos quartos vai ser de época. Não vou contar de jeito nenhum. Nem que vai ter uma dinâmica nova para as duplas no começo do game", entregou.