Gil do Vigor e Ceci Ribeiro vão comandar o ’Bate-papo BBB’Divulgação / TV Globo

Publicado 02/12/2024 12:53

Rio - Gil do Vigor e Ceci Ribeiro estão confirmados no time do "Big Brother Brasil 25", da TV Globo. A dupla vai comandar o "Bate-papo BBB", que vai ao ar no Globoplay. Os dois serão responsáveis por conduzir a conversa com o eliminado, ao vivo, depois das noites decisivas do reality. O anúncio foi feito pela emissora, nesta segunda-feira (2).

Desde que deixou o "BBB 21", o economista Gil do Vigor não só deu início ao PhD nos Estados Unidos como passou a apresentar quadros nos programas "Mais Você" e "Pequenas Empresas & Grandes Negócios". Seu mais novo desafio na televisão é recebido com honra por ele, que destaca o diferencial da atração:

"O bate-papo com o eliminado é um momento muito importante em que as pessoas esperam para ver as reações dos eliminados, os seguidores, os percentuais e tudo mais. Então, é uma grande responsabilidade. Eu vou dar tudo de mim. Estou estudando bastante e me preparando para que eu consiga suprir essa expectativa", comenta

Ele também celebra a parceria com a apresentadora: "A Ceci é maravilhosa, muito talentosa! Ela já tem uma carreira bem bonita aqui fora. Eu estou muito aberto a aprender com ela. Eu tenho certeza de que a gente vai se completar".



Além dos estudos, para encarar o novo desafio, Gil tem como inspiração a apresentadora Ana Clara, que já esteve no comando do "Bate-papo BBB" em anos anteriores: "Ela trouxe um tom muito interessante para o programa porque, ao mesmo tempo em que ela era firme, quando precisava, ela tinha empatia. Eu vou estar ali para, obviamente, mostrar o que aconteceu. Mas precisa ter uma empatia. Nós que vivemos essa experiência entendemos que aquele momento é de muito choque, de descompressão. Você está começando a ter contato com a realidade".

"Eu vou juntar à função de apresentador esse Gil alegre e fã do 'Big Brother' para que a gente consiga ter um programa que capture a essência do 'Bate-papo BBB', que é trazer para o público respostas, que mostre a realidade e descomprima o participante que está saindo de uma maneira leve, com respeito e se colocando no lugar do outro", diz.

O economista ainda conta que, mesmo com a mudança temporária para o Rio de Janeiro, a rotina não muda tanto no ano que vem: "Eu continuo escrevendo minha tese das 8h às 16h, de segunda a sexta. Aos finais de semana eu descanso. E assim vou seguindo minha vida: vou escrevendo, vou assistindo. Estou superanimado e feliz", celebra o "Vigoroso".



Dupla de Gil, Ceci Ribeiro começou sua carreira no rádio e, em agosto deste ano, fez sua estreia em rede nacional no "Bate-papo Estrela da Casa", depois de 15 anos comandando programas de entretenimento na TV Integração, afiliada Globo em Minas Gerais.

A apresentadora destaca a importância da experiência no reality musical para ocupar o posto no "BBB 25". "Com certeza o melhor de ter feito esse formato no 'Estrela da Casa' foi conhecer e trabalhar com a equipe do programa, que é a mesma do BBB e é de pessoas incríveis. Eu aprendi muito com eles, e foi muito divertido todo o processo. Então, agora, eu vou estar muito mais à vontade".

Ceci também não esconde a empolgação com o fato de trabalhar ao lado de Gil do Vigor. "Quando eu soube que minha dupla seria o Gil eu quase desmaiei. Estou sem acreditar até agora, para ser sincera. O Gil é uma das maiores personalidades que o BBB já revelou, uma pessoa que leva educação, revolução, autenticidade e alegria para as pessoas, e eu vou ter o privilégio de conviver com ele", comemora.



Como fã do reality, a apresentadora admite que acompanhar o programa não vai ser novidade em sua rotina, mas destaca que ocupar esta cadeira no BBB é a realização de um sonho: "Estou tão feliz com a confiança! Eu amo o papo com o eliminado, assisti em todas as edições, e sempre sonhei em fazer. Acompanhar o 'BBB 24' horas por dia já é uma coisa que faço há anos, então só isso que não muda. De resto, eu estou me dedicando muito a aprender e trabalhar para entregarmos um programa à altura do que o público espera. E fã de BBB é exigente, eu sei porque sou dessa turma", comenta, aos risos.