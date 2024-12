Giovanna Pitel vai apresentar o Mesacast do BBB 25 - Reprodução/Instagram

Giovanna Pitel vai apresentar o Mesacast do BBB 25Reprodução/Instagram

Publicado 05/12/2024 10:42 | Atualizado 05/12/2024 10:43

Rio - Giovanna Pitel vai apresentar o "Mesacast" do "BBB 25" ao lado de Vitor diCastro e Ed Gama. A novidade foi anunciada pela comunicação da Globo nesta quinta-feira (5). Criado no ano passado, o programa aborda os temas mais quentes da competição e os apresentadores conversam com seus convidados sobre o jogo, analisam cenas marcantes e dão aquela espiadinha nos brothers, com os fãs, em tempo real.



fotogaleria

“Estar do outro lado vai ser incrível. As pessoas costumavam dizer que eu comentava muito sobre o programa estando lá dentro. Não é engraçado agora fazer parte do time de apresentadores aqui fora? Ainda estou em êxtase com essa notícia, mas tenho certeza de que vai ser um programa incrível”, comemora a ex-BBB.

Pitel promete entregar seu sarcasmo único, além de dar opiniões bem-humoradas sobre o reality show. A alagoana acrescenta que ter uma visão dupla, de alguém que passou recentemente pelo programa.

“Poder falar com um pouco mais de propriedade sobre os sentimentos que nos cercam lá dentro, o motivo de tomarmos certas decisões, traz uma maturidade e uma empatia diferente, eu acredito”.



No segundo ano como um dos apresentadores da atração, Ed Gama destaca a importância do trabalho no ‘BBB 24’ e diz que recebeu o convite para o Mesacast com alegria: “Foi uma das melhores coisas que já aconteceram na minha vida. Eu sou fã do BBB desde o começo, então o sentimento foi de uma criança ser chamada para participar do elenco do seu desenho favorito. Foi um sonho realizado. Amei ter participado de uma edição histórica do BBB. Troquei experiências, vivi grandes momentos, tanto engraçados quanto desafiadores. No fim das contas, me senti um brother!”, revela.

“Sempre assisti ao BBB como público e aprendi a assistir também como essa pessoa que está analisando de fora. Não quero que o público ache o que eu acho, mas que pense sobre o que está acontecendo. É realmente viver a experiência do BBB de outra forma”, destaca Vitor diCastro.

Ele também promete deixar sua marca no Mesacast: "Comigo vem o meu deboche, a minha sagacidade. Vêm esses questionamentos que eu sempre faço sobre um participante e outro para a gente poder analisar e aproveitar tudo o que o BBB tem", completa.

O "Mesacast" terá exibição exclusiva no Multishow.