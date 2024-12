Gil do Vigor e Beatriz Reis - Globo/ Manoella Mello

Rio - O "Big Brother Brasil" chega à 25ª temporada em 2025. A partir desta quinta-feira (26) as chamadas do "BBB 25" começam a ser transmitidas na Globo, promovendo uma grande festa de bodas de prata. O apresentador Tadeu Schmidt, que assume o papel de celebrante da cerimônia, enquanto ex-BBBs são convidados especiais. Até os dummies, icônicos personagens do programa, participarão da brincadeira.

Entre os ex-BBBs confirmados para as chamadas estão Kleber Bambam (BBB 1), Fani Pacheco (BBBs 7 e 13), Rafinha (BBB 8), Anamara (BBBs 10 e 13), Dicesar (BBB 10), Serginho (BBB 10), Daniel Rolim (BBB 11), Ana Paula Renault (BBB 16), Jéssica Mueller (BBB 18), Kaysar Dadour (BBB 18), Gleici Damasceno (BBB 18), Babu Santana (BBB 20), Ivy Moraes (BBB 20), Thelma Assis (BBB 20), Gil do Vigor (BBB 21), Fiuk (BBB 21), Caio Afiune (BBB 21), Juliette (BBB 21), Arthur Aguiar (BBB 22), Fred Nicácio (BBB 23), Davi Brito (BBB 24), Beatriz Reis (BBB 24) e Fernanda Bande (BBB 24).



O conteúdo gravado pela TV Globo não só celebra os laços do BBB com o público, mas também destaca que, na próxima edição, essa união se estende a quem vai entrar no jogo: as duplas. "Gente, essa ideia das chamadas do 'BBB 25' foi tão genial! São 25 edições e o pessoal pensou numa cerimônia de bodas de prata, e reuniu aqui tantas figuras queridas, icônicas, campões; gente que marcou a história do programa. Acho que nunca reunimos tantos ex-BBBs no mesmo lugar. E o roteiro é maravilhoso! Vocês têm que ver porque é divertido demais! Fiquem atentos e assistam várias vezes a todos os vídeos das chamadas, porque vocês vão adorar", adianta Tadeu Schmidt.

O "BBB 25" tem apresentação de Tadeu Schmidt, produção de Mariana Mónaco e Rodrigo Tapias, direção geral de Angélica Campos e direção de gênero de Rodrigo Dourado. O programa tem previsão de estreia em 13 de janeiro.