Dado Dolabella muda de visual e surpreende internautas Reprodução Instagram

Publicado 28/12/2024 07:50

Rio - Com incentivo de Wanessa Camargo, Dado Dolabella mudou de visual e surpreendeu internautas. O ator, que também teve apoio da família, apareceu em um vídeo publicado no Instagram, na madrugada deste sábado (28), com os fios dos cabelos mais curtos.

"Atendendo a pedidos, e em especial, de uma pessoa que vai fazer aniversário hoje, dia 28 de dezembro. Você vai gostar de mim assim em 2025?", escreveu na legenda, associando a mais um ano de vida de Wanessa.

Seguidores comentaram na postagem do artista, aprovando a mudança. "Voltou a ser o Dado da nossa adolescência! Época da malhação", disse um. "O outro cabelo não ressaltava sua beleza, esse ficou bem melhor. Amei", comentou outro. "Esperamos tanto por esse momento! Uhu! Aquele menino adolescente das novelas voltou", comentou mais um fã.