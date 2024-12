Rafa Kalimann - Reprodução do Instagram

Publicado 28/12/2024 08:22 | Atualizado 28/12/2024 08:36

Rio - Rafa Kalimann, de 31 anos, contou que se importa com o que as pessoas falam sobre ela, em entrevista à Mari Palma, na CNN Brasil. A influenciadora digital, contudo, ressaltou que não deixa que os comentários afetem suas escolhas.

"Eu me importo com o que as pessoas falam. Eu não deixo com que isso atravesse a minha verdade, o que eu quero pra mim. Se eu chegar a esse ponto de deixar de fazer algo, me arrepender de fazer algo, estou sendo incoerente comigo mesmo. Me machuca às vezes. Eu levo em consideração algumas coisas, que são benéficas para mim, para eu aprender, mas na maioria das vezes eu só vivo. Eu vivo a vida intensamente, me jogo de cabeça nas coisas...Minha liberdade é o meu guia. Eu não deixo as pessoas boicotarem as minhas vontades. Eu só sou", disse a ex-BBB.

Ela compartilhou um trecho da entrevista no Instagram, nesta sexta-feira (27), e escreveu na legenda. "Só sei ser assim.. olho pra minha felicidade no agora e minha liberdade como mulher é inegociável para mim.

(mesmo sabendo o preço que todas nós pagamos por isso)".

Rafa curte o fim de ano com o namorado, Nattanzinho, na Bahia. O casal tem compartilhado alguns momentos juntos nas redes sociais.