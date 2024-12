Pabllo Vittar participa de show de Madonna no Rio - Reprodução de vídeo

Pabllo Vittar participa de show de Madonna no RioReprodução de vídeo

Publicado 28/12/2024 05:00

Rio - O ano de 2024 foi movimentado no mundo das celebridades, com direito a atriz virando onça na Sapucaí, show gratuito de Madonna na Praia de Copacabana, grande turnê de Bruno Mars no Brasil, separações de famosos, prisões, casamentos, sustos com a saúde e muito mais.

fotogaleria

Paolla Oliveira vira onça

Rainha de bateria da Grande Rio, Paolla Oliveira bombou no Carnanal, neste ano, ao usar uma fantasia deslumbrante e surpreendente. O adereço da cabeça usado pela namorada de Diogo Nogueira se transformava em uma máscara de onça, que tinha os olhos brilhantes. A produção viralizou nas redes sociais e a artista recebeu uma chuva de elogios.

Anitta e Pabllo Vittar em show de Madonna

Anitta e Pabllo Vittar fizeram participações especiais no show histórico de Madonna, em Copacabana, na Zona Sul, em maio. A Poderosa subiu ao palco como "jurada convidada" no número "Vogue", onde dava nota às performance dos bailarinos, e se mostrou muito empolgada. Já Pabllo Vittar performou uma "Music" em samba, comandada uma grande bateria, formada por ritmistas mirins de todas as escolas do grupo especial do Rio de Janeiro, ao lado da Rainha do Pop.

Thiaguinho e Chitãozinho e Xororó participam de apresentações de Bruno Mars

A turnê de Bruno Mars pelo Brasil em 2024 foi um verdadeiro sucesso, com ingressos esgotados em todas as cidades por onde passou. O cantor Thiaguinho fez uma participação especial no show do artista, em São Paulo, e entou a canção "Cheia de Manias", do Raça Negra. Na mesma cidade, Chitãozinho e Xororó cantando "Evidências", um grande sucesso do repertório da dupla, em outra apresentação do astro.

Novos romances

2024 foi apaixonante para várias estrelas. Sabrina Sato e Nicolas Prattes assumiram o relacionamento durante o Carnaval. Já Ana Hickmann e Edu Guedes oficializaram o namoro em março e, em breve, vão subir ao altar. O romance entre os ex-BBBs Isabelle Nogueira e Matteus também engatou fora da casa mais vigiada do Brasil e já rolou até pedido de casamento. Ex-BBB Sarah Aline e o apresentador Rhudson Victor também estão juntos. Anitta também está amando. A Poderosa vive um relacionamento com o jogador Vinícius Souza.



Sustos com a saúde

Fausto Silva, mais conhecido como Faustão, passou por um transplante de rim, em fevereiro deste ano, depois de ser submetido a um de coração no ano anterior. Desde então, o apresentador segue uma rotina de cuidados médicos intensivos e já apresenta sinais de melhora.

Tony Ramos, de 76, foi internado em maio, no Hospital Samaritano, em Botafogo, Zona Sul, após se sentir mal e passou por um procedimento cirúrgico para drenar um hematoma subdural, um tipo de sangramento entre o cérebro e o crânio. Dias depois, ele voltou para a mesa de cirurgia devido à formação de novos hematomas intracranianos. Atualmente, o veterano está bem e integra o time de jurados do "The Masked Singer Brasil", da TV Globo.

Em julho, Otaviano Costa surpreendeu os internautas ao contar que foi diagnosticado com aneurisma de aorta ascendente torácica e que precisou passar por uma cirurgia. O procedimento foi um sucesso.

Prisões

Em julho, Nego Di foi preso em Santa Catarina durante ação da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, sob suspeita de praticar estelionato em vendas de produtos de uma loja virtual e de lavar dinheiro por meio de rifas ilegais. Depois de 130 dias na prisão, ele foi solto em novembro.

Outra prisão que deu o que falar foi a de Deolane Bezerra. A influenciadora e a mãe dela foram detidas em julho em uma operação contra uma organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. No início de setembro, ela foi solta, mas voltou para a cadeia poucos dias depois por descumprir medidas cautelares impostas pelo judiciário. Dias mais tarde ela foi liberada novamente.

Em outubro, Gusttavo Lima foi indiciado por suspeita de lavagem de dinheiro e associação criminosa pela Polícia Civil de Pernambuco na Operação Integration, que investiga a operação de jogos ilegais e lavagem de dinheiro por meio de casas de apostas (bets). O sertanejo chegou a ter uma ordem de prisão preventiva decretada e ficou foragido, mas o pedido foi revogado.

Separações

Vários famosos anunciaram o fim do relacionamento em 2024, como Sophie Charlotte e Daniel de Oliveira, Heloísa Périssé e Mauro Farias, Letícia Colin e Michel Melamed, IZA e Yuri Lima, cuja separação causou comoção, especialmente pelos rumores de traição durante a gravidez, Perlla e Patrick Abrahão, Belo e Gracyanne Barbosa, Deborah Secco e Hugo Moura, Jessica Ellen e Dan Ferreira, Márvio Lúcio, o Carioca, e Paola Machado, e vários outros.

Despedidas

O Brasil perdeu dois grandes nomes da comunicação neste ano. Um deles foi Silvio Santos. O ícone da TV brasileira morreu, aos 93 anos, em agosto, vítima de complicações causadas por H1N1. Ele recebeu várias homenagens póstumas. Referência no jornalismo, Cid Moreira morreu, em outubro, aos 97 anos. Ele estava internado no hospital Santa Teresa, em Petrópolis, na Região Serrana do Rio, para tratar um quadro de pneumonia e uma peritonite, uma inflamação do peritônio, que cobre os órgãos do abdômen.

O ano também trouxe a despedida de artistas como o músico Sérgio Mendes, dos cantores Agnaldo Rayol, Anderson Leonardo, do Molejo, Liam Payne, ex-integrante do One Direction, os atores Emiliano Queiroz e Ilva Niño, o humorista Ary Toledo, a carnavalesca Rosa Magalhães, o escritor e desenhista Ziraldo e o produtor musical Quincy Jones.

Casamentos



À espera da primeira filha, Luan Santana e Jade Magalhães se casaram no civil, em uma cerimônia discreta, restrita a familiares e amigos. Outro casal que também oficializou a união foi Zezé di Camargo e Graciele Lacerda. Os dois são papais de Clara, que nasceu no dia 25 de dezembro. Famosos como Gabriel Leone e Carla Salle, Isabella Santoni e Henrique Blecher, Mari Saad e Rômulo Arantes, Monique Evans e Cacá Werneck, MC Poze do Rodo e Vivi Noronha e Lucas Rangel e Lucas Bley também subiram ao altar neste ano.



Baby boom

O ano também foi marcado pelo nascimento de vários bebês. Entre eles está Ravi, segundo filho de Viih Tube com Eliezer, e Nala, filha de Iza e Yuri Lima. Virginia Fonseca deu a luz ao terceiro filho com Zé Felipe, José Leonardo. Laura Neiva e Chay Suede celebraram a chegada de Ana, terceira herdeira do casal.O bebê, Jack Blues Bieber, filho de Hailey Bieber e Justin Bieber, também veio ao mundo e empolgou os fãs do casal. Já Ludmilla e a mulher, Brunna Gonçalves, anunciaram que estão à espera de uma menina. Lexa também espera uma menina, fruto do relacionamento com Ricardo Vianna.