João Gomes se apresenta na Zona Sul do RioJulio César / Agnews

Publicado 28/12/2024 09:07

Rio - João Gomes, de 22 anos, se apresentou na Arena Jockey, na Zona Sul do Rio, nesta sexta-feira (27), e reuniu um time de famosos na plateia. Agatha Moreira e Ivy Souza, que interpretam Luma e Dhu, respectivamente, na novela "Mania de Você", foram algumas das celebridades que curtiram o show.

Os atores Bella Campos, Caio Manhente, Bem Kutner, Flávia Reis, Nina Tomsic e Gisele Fróes e o ex-BBB Juninho também prestigiaram a apresentação do Rei do Piseiro. "Que show, que noite linda", celebrou o cantor pernambucano no Instagram Stories.