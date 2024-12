Viih Tube e o filho, Ravi - Reprodução / Instagram

Viih Tube e o filho, Ravi Reprodução / Instagram

Publicado 28/12/2024 16:00 | Atualizado 28/12/2024 16:22

Rio - Viih Tube, de 24 anos, compartilhou neste sábado (28) um desabafo sobre as sequelas emocionais deixadas após a internação de seu filho, Ravi, na UTI. O recém-nascido ficou hospitalizado por 19 dias devido a um quadro de enterocolite, uma inflamação no intestino. Apesar de ter recebido alta no dia 14 de dezembro, Viih relatou que os momentos de tensão deixaram marcas em sua saúde mental.



fotogaleria

De acordo com a influenciadora, ela passou dias em estado de alerta, com crises de ansiedade e dificuldade para dormir. "Eu ainda estava muito em alerta, não conseguia dormir, tendo muitos pesadelos. Ele espirra e eu já tenho crise de ansiedade achando que vamos reviver algum episódio no hospital", desabafou nas redes sociais.



Agora, 15 dias após a alta, Viih revelou que tem sentido uma melhora nela. "Já estou me sentindo quase 100% curada de tudo o que aconteceu. Essa semana eu senti que estou melhor, está menos frequente esses eventos de estresse pós-traumático".