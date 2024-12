Graciele Lacerda e Zezé di Camargo deixam a maternidade com a filha - Tomzé Fonseca/ Agnews

Graciele Lacerda e Zezé di Camargo deixam a maternidade com a filhaTomzé Fonseca/ Agnews

Publicado 28/12/2024 13:43

Rio - Graciele Lacerda e o marido, Zezé di Camargo, deixaram a maternidade Pro Matre, em São Paulo, com a filha Clara, neste sábado (28). O casal posou para fotos com a bebê na saída do local e trocou alguns beijinhos. Para a ocasião especial, a influenciadora digital apostou em um look vermelho, que combinava com a manta da filha. Já o cantor optou por uma camisa branca.

Nesta sexta-feira (27), Graciele falou sobre o novo momento pessoal , em vídeos publicados no Instagram. "Estou sonhando acordada. Está sendo mágico, é incrível, estou aproveitando cada momentinho, cada situação. Sabe quando você se desliga do mundo? Esquece que existe o mundo e só existe esse mundo aqui, eu estou focada nisso", afirmou.