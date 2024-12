Kelly Key e Suzanna Freitas - Reprodução/Internet

Publicado 30/12/2024 22:41

Rio - Kelly Key, de 41 anos, e a primogênita, Suzanna Freitas, de 24 anos, foram sondadas para participar da próxima edição do "Big Brother Brasil", da Tb Globo, em uma dinâmica que envolveria a participação em dupla. A artista, no entanto, descartou a possibilidade de integrar o elenco do reality show da TV Globo.



Ao abrir uma caixinha de perguntas em seu Instagram Stories, a artista confirmou os rumores sobre o convite, mas explicou sua decisão. "Sei que vocês acham que eu estarei lá com a Su na próxima edição, mas não estaremos", disse. "Não vou mentir que até fomos sondadas. Mas eu, assim como nos outros convites que recebi para o BBB, neguei. porque acho que combino mais com assistir e torcer por amigos do que estar lá dentro como participante. Pelo menos, por enquanto", disse.



Kelly Key é mãe de três filhos: Suzanna, fruto de seu relacionamento com o cantor Latino. Já Jaime Vitor, de 19 anos, e Arthur, de 7, são do casamento com o empresário angolano Mico Freitas. Em 2024, a cantora celebrou 20 anos de união com Mico.