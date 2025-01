Cachorro de Anitta que desapareceu no Natal come porco-espinho: ’Acha que tem sete vidas’ - Reprodução de vídeo / Instagram

Cachorro de Anitta que desapareceu no Natal come porco-espinho: ’Acha que tem sete vidas’Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 10/01/2025 11:21

Em seguida, ela detalhou as 'artes' - que não são poucas - do bichinho. "Gente, o Jeferson que trabalha aqui em casa acabou de falar que depois que o Charlie comeu o porco-espinho, ficou com espinho preso na boca. Não conseguiu se alimentar, ficou sem comer por dias. Depois que tirou, se livrou dessa peripécia, ele decidiu subir no telhado da casa e ficou andando pelo telhado da casa. Meu caseiro teve que ir atrás dele. Teve uma vez também que viu um bicho lá em baixo e pulou do segundo andar para pegar o bicho. Não estava nem aí. Esse cachorro acha que tem sete vidas. É uma só, tá?".Na noite de 24 de dezembro, Anitta contou que o cachorro havia sumido da casa da mansão da cantora - recém inaugurada - no Rio de Janeiro. O sumiço gerou uma grande mobilização por parte da artista e de sua família.Depois de uma noite de intensas buscas, o animal foi encontrado com a ajuda do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), por meio do Grupamento de Busca e Salvamento (GBS). Segundo informações, o cão se assustou com os fogos de artifício e acabou cavando um buraco, onde ficou preso.