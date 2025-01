Jade Magalhães - Reprodução/Instagram

Publicado 10/01/2025 22:45

Rio - Jade Magalhães compartilhou uma série de imagens para matar saudade do barrigão da gestação de Serena, primeira filha com Luan Santana. A menina veio ao mundo no dia 28 de dezembro em um hospital de São Paulo.

fotogaleria "1 + 1 = 3 Nós! Bateu saudade dessa barriga", confessou na legenda.

Um dia após o nascimento da bebê , o casal usou as redes sociais para comentar a emoção do momento. "Há quase 24 horas sentindo o coração bater fora do peito. Amei ser sua casa, minha boneca. Estou ansiosa para tudo que vamos viver a partir de agora. Te amo infinitamente", escreveu a nova mamãe. "O dia mais feliz das nossas vidas. Seja bem-vinda, minha Serena", disse o cantor.

Luan Santana e Jade Magalhães estão juntos, ao todo, por 16 anos. Ele tiveram um namoro de doze anos, que chegou ao fim em outubro de 2020 e reataram em fevereiro do ano passado. Em novembro, os dois se casaram em uma cerimônia íntima que contou com a presença dos pais da influenciadora, que vieram do Mato Grosso, e os padrinhos Bruna, irmã de Luan, e Pedro, irmão da noiva.