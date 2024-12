Luan Santana e Jade Magalhães publicam primeiras fotos ao lado da filha, Serena - Reprodução / Instagram

Publicado 29/12/2024 17:08 | Atualizado 29/12/2024 17:11

Rio - No sábado (28), nasceu Serena, a primeira filha do cantor Luan Santana e da influencer Jade Magalhães, em São Paulo. Nas redes sociais, o casal compartilhou neste domingo (29) os registros do nascimento da pequena. Nos cliques, o casal aparece na sala de parto coladinhos na pequena. Eles ainda mostraram uma imagem segurando a mãozinha da menina.

"Há quase 24 horas sentindo o coração bater fora do peito. Amei ser sua casa, minha boneca. Estou ansiosa para tudo que vamos viver a partir de agora. Te amo infinitamente", escreveu a nova mamãe.



Luan Santana também não escondeu a felicidade. "O dia mais feliz das nossas vidas. Seja bem-vinda, minha Serena."



História de amor



Jade e Luan se conheceram em 2008, nos bastidores de um show do cantor na cidade natal de Jade. Naquele período, Luan, com apenas 17 anos, estava dando os primeiros passos em sua carreira como sertanejo. O relacionamento só foi revelado ao público alguns meses depois.



Em setembro de 2019, o casal ficou noivo durante um passeio de balão em Portugal. No entanto, em 2020, após 12 anos de relacionamento, anunciaram a separação pelas redes sociais.



Após quatro anos afastados, o casal decidiu dar uma nova chance ao amor. Em fevereiro deste ano, Luan confirmou que eles haviam reatado. Desde então, ficaram noivos novamente e oficializaram a união.