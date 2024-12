Larissa Manoela abre álbum de comemoração dos 24 anos - Reprodução / Instagram

Larissa Manoela abre álbum de comemoração dos 24 anosReprodução / Instagram

Publicado 29/12/2024 22:58

Rio - Larissa Manoela completou 24 anos no último sábado (28) e comemorou a data especial ao lado do marido, André Luiz Frambach, e de seus cachorrinhos. Neste domingo (29), a atriz compartilhou momentos da celebração com os fãs nas redes sociais, mostrando detalhes da festa com temática de cereja e aproveitou para fazer um balanço do ano.

fotogaleria

"Eu só tenho motivos pra sorrir. 24 anos de vida. O mês de dezembro perfeito. Um 2024 abençoado. Novos sonhos pro futuro. E muita gratidão por tudo que vivi até aqui! Só peço pra que Deus me dê muita saúde e conserve o meu coração com pureza e amor, a gente tá precisando neh? Obrigada pelas mensagens de carinho. Fazer aniversário tá no top 1 de coisas que eu mais amo fazer. E não só porque é um dia de festa, mas também porque comemorar a vida é mágico e enquanto eu estiver viva estarei celebrando. Sou apaixonada em viver! E já que só temos agora, então bora! Feliz novo ano, que seja próspero pra todos nós. Obrigada por estarem aqui, eu recebo todo amor! Amo vocês", escreveu ela na legenda da publicação.