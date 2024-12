Recém-casada, Isis Valverde passeia de lancha com amigos em Noronha - Reprodução/Instagram

Publicado 29/12/2024 18:37

Rio - Recém-casada, Isis Valverde, de 37 anos de idade, passeou de lancha com amigos em lua de mel durante viagem com o marido, Marcus Buaiz, de 45 anos, e outras pessoas em Fernando de Noronha, em Pernambuco. Neste domingo (29), ela registrou momentos na embarcação e ainda chamou a amiga e influenciadora Rê Meirelles de "mozão".

Isis e Buaiz se casaram no civil na véspera de Natal, na última terça-feira (24). Na sexta (27), ela divulgou os primeiros registros da atriz na cerimônia , que aconteceu de forma discreta e sem divulgação na mídia. Nas imagens, a artista aparece vestida de noiva ao lado do marido.Em uma das fotos, também estão os filhos do casal. José Marcus, de 12, e João Francisco, de 10, são filhos de Marcus com a sua ex-mulher, a cantora Wanessa Camargo. Já Rael, de 6, é filho de Isis com o modelo André Resende. Para dizer "sim" ao parceiro, a atriz optou por um vestido levinho de alcinha e usou um acessório de pedras na cabeça.