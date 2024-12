Giulia Costa - Reprodução/Instagram

Giulia Costa Reprodução/Instagram

Publicado 29/12/2024 15:49 | Atualizado 29/12/2024 15:53

Rio - Filha da atriz Flávia Alessandra, a cineasta Giulia Costa aproveitou o final do ano para viajar para São Miguel dos Milagres, no nordeste brasileiro. Lá, ela curtiu os dias de sol na praia e fez um álbum de fotos deslumbrantes para as redes sociais.

Inclusive, a jovem dispensou os filtros na hora de postar as imagens para destacar a sua beleza natural. De biquíni, ela ostentou suas curvas impecáveis em um cenário paradisíaco.

Nos comentários do álbum de fotos, os fãs elogiaram a atitude dela em mostrar sua beleza natural. “Naturalmente linda e autêntica”, disse um seguidor. “Essa menina cresceu e se tornou uma mulher linda e maravilhosa”, escreveu outro. “Acho linda a pessoa ser autêntica. Ser linda sem medo de julgamentos. Isso sim inspira”, elogiou mais um.