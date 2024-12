Márcio Gomes relata tentativa de assalto em São Paulo - Reprodução do Instagram

Márcio Gomes relata tentativa de assalto em São PauloReprodução do Instagram

Publicado 29/12/2024 12:39

Rio - Márcio Gomes, âncora da CNN Brasil, sofreu uma tentativa de assalto, em São Paulo, neste sábado (28), e ficou ferido. Em um vídeo publicado no Instagram, o jornalista deu detalhes do ocorrido, que aconteceu durante um engarrafamento na subida da ponte Eusébio Matoso, sentido rodovia Raposo Tavares, demonstrou chateação e citou a ajuda que recebeu de algumas pessoas na ocasião.

"Trânsito parado e o velho golpe de sempre. Eu vi o sujeito se aproximado do me carro, ele com uma pedra. Vi ele chegando, tentei colocar a minha mão para segurar o vidro. O resultado: cortei a mão a saiu um pouco de sangue. Ele queria levar o meu celular, é, houve um pequeno entrevero (briga), ele não levou o celular. É claro que eu estou super assustado, estou super chateado. O vidro, é claro que a gente conserta, já está cheio de caco aqui", relatou Márcio.

Após o susto, o jornalista parou em um posto de gasolina e recebeu o apoio de um frentista. "Estava um pouco desesperado, estava saindo um pouco de sangue da minha mão... Ele (frentista) limpou o banco (do carro) para eu não me cortar mais, me indicou onde tinha um lava-jato. O lava-jato estava fechado, mas o cara abriu a porta e aspirou meu carro...Logo depois, que o bandido estava aqui na briga, outro carro emparelhou, buzinou, assustou o bandido", disse.

Por fim, Márcio ressaltou a boa vontade das pessoas em ajudá-lo. "Ainda tem gente boa aqui, por mais que a gente se assuste, se decepcione a cada dia nessa cidade, ou nas nossas cidades, onde esse tipo de crime acontece, como ainda tem gente boa, que ajuda, se preocupa... As pessoas se importam. Vamos continuar nos importando com os outros... O susto foi grande, mas estou mais tranquilo agora lembrando que a gente pode contar com as pessoas. A criminalidade existe, a violência existe, mas os bons são muito mais ativos".

