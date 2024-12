Larissa Santos e Bruna Griphao - Reprodução / Instagram

Publicado 29/12/2024 20:28

Rio - Bruna Griphao e Larissa Santos, que marcaram presença na edição de 2023 do "Big Brother Brasil", estão aproveitando o calor de Pernambuco neste final de ano. As duas posaram juntas na manhã deste domingo (29) à beira de uma piscina, exibindo as curvas.

"Brulari vive", escreveu Bruna Griphao em uma postagem nas redes sociais.



A dupla está entre os convidados VIP do Réveillon Amoré. Entre as atrações já confirmadas, destacam-se shows de Léo Santana, Pedro Sampaio e Ludmilla.