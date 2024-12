Andreia Horta posta foto da cabecinha da filha Yolanda - Reprodução/Instagram

Publicado 29/12/2024 20:01

Rio - Andréia Horta tem muitos motivos para celebrar 2024. Há um mês, a atriz deu à luz Yolanda, sua primeira filha, fruto da união com o também ator Ravel Andrade. Neste domingo (29), Andréia usou as redes sociais para fazer um balanço do ano que chega ao fim e mostrou, pela primeira vez, foto de parte da cabecinha da menina. A atriz ainda falou sobre casamento e trabalho.

"Eu queria escrever um texto maior sobre esse ano, mas não dá tempo e ando com muito sono (risos). Sinto um amor novo e de uma força que afirma a luz e a sorte que é estar vivo. Minha filha tem mais de um mês e cuido dela noite e dia, aprendendo a cada instante a olhar pra tudo com olhos de primeira vez. 2024 foi lindo!"

"Me casei em janeiro, comentei o Oscar, filmei grávida de 8 meses, dei de pau em cima de algumas ilusões, nutri sonhos. Fiz muita coisa que eu queria (algumas estão aqui nesse feed). Há ainda quase tudo por fazer, mas a novidade é que estou inteira aqui e agora produzindo o doce leite que alimenta minha filha e olhando pra ela sinto Deus entre nós.



Andréia Horta deu à luz à sua primeira filha, Yolanda, fruto do relacionamento com Ravel Andrade, no dia 30 de novembro. A notícia foi divulgada em seu Instagram e muitos seguidores e amigos deixaram suas mensagens de carinho. O casal está junto desde 2022.