Giovanna Ewbank e Titi encantam web com biquínis combinando em MilagresReprodução / Instagram

Publicado 29/12/2024 16:32

Rio - Giovanna Ewbank arrancou suspiros dos seguidores ao compartilhar momentos especiais em família diretamente de São Miguel dos Milagres, Alagoas. A atriz publicou um álbum de fotos no Instagram neste domingo (29), mostrando os dias de férias ao lado do marido, Bruno Gagliasso, e dos filhos, Titi, Bless e Zyan.



O destaque das imagens foi o look combinando entre Giovanna e a filha mais velha, Chissomo, de 10 anos, carinhosamente chamada de Titi. A atriz apostou em um biquíni amarelo com estampas em preto, acompanhado de uma minissaia e top estilo cortininha. Titi, por sua vez, usou uma versão infantil do conjunto, seguindo o mesmo padrão de cores e estampas.



"Mais Brasil impossível", escreveu Giovanna na legenda da publicação.



Os seguidores não pouparam elogios. "Titi é capa de revista internacional! Maravilhosa", disse uma seguidora. "A Titi mocinha é demais pra mim", enalteceu mais uma. "Deusas da galáxia toda!", afirmou outra. "Nunca vi uma família com tanta gente bonita como essa", declarou uma internauta.