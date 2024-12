Tico Santa Cruz mostra mudança no corpo - Reprodução/Instagram

Publicado 29/12/2024 15:05 | Atualizado 29/12/2024 16:06

Rio - Tico Santa Cruz estabeleceu uma meta em 2024 e cumpriu com êxito. Na reta final do ano, o vocalista do Detonautas se orgulha do resultado de sua mudança de hábitos em prol de uma vida mais saudável. Em um post feito das redes sociais, o cantor mostrou o novo shape e contou que perdeu 12 kg na balança:



"Mais de 110 shows com o @detonautas. Baixei 12 kg do meu peso, retomando uma vida saudável. Agradecer a meus guias e a Deus por tudo de bom, pois eu e meus aliados e minha família merecemos!", disse.



Não é de hoje que Tico tem mostrado a sua rotina de treinos nas redes sociais. Em um dos posts, o cantor falou sobre as consequências de uma vida cheia de vícios: "Tem quem escolha o álcool, as drogas, outros vícios. Não julgo! Mas sei que as consequências são péssimas", escreveu.