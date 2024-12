Wesley Safadão saiu do palco - Reprodução / Instagram

Publicado 29/12/2024 18:12

Rio - Na madrugada deste domingo (29), um show do cantor Wesley Safadão foi interrompido por um tiroteio na Praia de Atalaia, em Luís Correia, litoral do Piauí. O ocorrido resultou na morte de Marcos Alves de Souza, de 41 anos, e deixou Maria Alcineide ferida.



A assessoria de Wesley Safadão informou ao DIA que o cantor e sua equipe passam bem. "Artista e equipe estão ótimos e foram retirados do local rapidamente".



Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento de pânico, com pessoas correndo em meio à multidão e policiais entrando no local para controlar a situação.



De acordo com informações da Polícia Militar, o caso está relacionado ao envolvimento de Marcos com facções criminosas. "Foi um homicídio relacionado ao envolvimento com facções. A vítima era do Ceará, onde tinha ligação com grupos criminosos e também antecedentes por homicídio. Ele estava passeando aqui no litoral e, ao que tudo indica, foi seguido por um rival", afirmou o major Albuquerque ao portal GP1.



Devido ao ocorrido, o evento foi encerrado pela Polícia Militar.

