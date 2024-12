Faustão surpreende a filha, Lara durante o 'Domingão com Huck' - Reprodução / Instagram

Faustão surpreende a filha, Lara durante o 'Domingão com Huck' Reprodução / Instagram

Publicado 29/12/2024 22:33

Rio - Neste domingo (29), Fausto Silva fez uma aparição especial no programa "Domingão com Huck", da TV Globo. O momento foi marcado por um depoimento em vídeo para a filha, Lara Silva, de 25 anos, que participou do quadro "Quem vem para cantar?".



fotogaleria

Antes de Lara soltar a voz, Faustão compartilhou uma curiosidade surpreendente sobre a primogênita, fruto do casamento com Magda Colares. Durante nove anos, Lara estudou música em segredo, algo que o apresentador descobriu apenas através do diretor musical e compositor Simoninha.



"Estou aqui de novo pra participar de um quadro de surpresas. E se tem uma pessoa que merece ser surpreendida e causar surpresa, essa é a figura: minha filha Lara. Afinal de contas, durante 9 anos ela estudou escondido música, estudou outras coisas fora do Brasil... Quando voltou, fiquei sabendo que ela era cantora — e muito boa cantora — através do Simoninha, nosso diretor musical", revelou Faustão.



Em seguida, ele desejou boa sorte à filha, que ainda não sabia que cantaria ao lado da cantora Simone no programa. "A verdade é que essa cantora, não importa com quem ela vá cantar, é importante porque ela adora surpresas! E aí é o quadro que a pessoa tem que estar bem calçada pra saber fazer. Boa sorte pra ela!", completou.



Conheça Lara Silva



A cantora, que seguiu os passos artísticos dos pais, iniciou aulas de canto aos 14 anos e, em 2023, lançou seu primeiro álbum, destacando-se com covers e canções autorais. Além da carreira musical, Lara é formada em artes plásticas e história da arte.



Segundo sua biografia no Spotify, Lara também acumulou experiências como assistente de fotografia e audiovisual. Em junho deste ano, ela anunciou o noivado com Julinho Casares, apresentador da Record. Em suas redes sociais, onde tem mais de 80 mil seguidores, Lara compartilha composições, momentos de sua vida pessoal e registros ao lado da família.



Confira: