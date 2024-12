Anitta dá bronca em fã durante show - Reprodução / Instagram

Anitta dá bronca em fã durante showReprodução / Instagram

Publicado 29/12/2024 19:16

Rio - Durante um show realizado em Timbau do Sul, no Rio Grande do Norte, no último sábado (28), Anitta protagonizou um momento que rapidamente viralizou nas redes sociais. A cantora parou a apresentação para chamar a atenção de um fã que, segundo ela, estava tentando ditar o repertório da performance.



No vídeo compartilhado pelos presentes, Anitta aponta para a pessoa na plateia e, sem rodeios, desabafa: "Você é insuportável. Tá querendo mandar que música que eu canto, que música não. Vai lá pegar uma bebida. Vai lá para o bar".



Após o episódio, a artista retomou o show.

Assista: