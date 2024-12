Zezé Di Camargo - Reprodução / Instagram

Zezé Di CamargoReprodução / Instagram

Publicado 29/12/2024 15:54 | Atualizado 29/12/2024 15:55

Rio - Zezé Di Camargo está vivendo um momento desafiador neste final de ano. Após o nascimento da filha Clara, no dia 25 de dezembro , fruto do relacionamento com Graciele Lacerda, o cantor precisou se afastar da recém-nascida pela primeira vez para retomar a agenda de shows. Neste domingo (29), o artista abriu o coração ao deixar a bebê e a mulher em casa.