Publicado 29/12/2024 13:27

Rio - Luan Santana, de 33 anos, retoma a agenda de shows, neste domingo (29), depois de cancelar uma apresentação em Balneário Camboriú, neste sábado (28), devido ao nascimento da filha, Serena, fruto da união com Jade Magalhães. Na ocasião, o cantor foi substituído por Lauana Prado.

Em uma publicação feita no Instagram, a equipe do cantor confirmou os shows do artista em Florianópolis, neste domingo (29), no Réveillon Amoré, em Pernambuco, na segunda-feira (30); na Virada de Salvador, na terça (31) e em Búzios, na quarta (1º).

No sábado, Lauana Prado demonstrou apoio a Luan Santana durante seu show em Balneário Camboriú. No palco, a cantora disse ao público que o artista fez certo em acompanhar o nascimento da primeira filha, já que era um momento especial.

"Meu amigo Luan Santana virou papai...Sei que muita gente estava esperando por ele aqui, mas sinceramente, todo mundo sabe que ele merecia e deveria estar lá ao lado da esposa, vendo esse momento, maravilhoso e mágico. Só quem já passou por isso ou vivenciou de perto uma situação dessa sabe o quanto isso é importante. Toda a minha sensibilidade, amor e empatia ao meu amigo Luan Santana", disse ela.