MC Daniel publica vídeo dançando ao lado de Ronaldinho GaúchoReprodução Instagram

Publicado 29/12/2024 11:32 | Atualizado 29/12/2024 11:33

Rio - MC Daniel, de 26 anos, dançou ao lado do ex-jogador, Ronaldinho Gaúcho, de 44. O cantor, que estava admirado com a situação, publicou um vídeo, pelo Instagram Stories, neste sábado (28), se divertindo com lenda do futebol, e com outros amigos que estavam no local.

"Nunca vou me acostumar a viver com Ronaldinho", escreveu na legenda, rindo do acontecimento.

MC Daniel será pai de seu primeiro filho com a influenciadora Lorena Maria, que está acompanhando o cantor nas viagens, mesmo na reta final da gravidez.