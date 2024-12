Luciana Gimenez exibe boa forma e recebe elogios de fãs - Reprodução Instagram / Whagner Duarte

Luciana Gimenez exibe boa forma e recebe elogios de fãsReprodução Instagram / Whagner Duarte

Publicado 29/12/2024 08:25

Rio - Luciana Gimenez, de 55 anos, renovou o bronzeado e recebeu diversos elogios de internautas, neste sábado (28). Com um biquíni amarelo fio-dental, a apresentadora exibiu boa forma, nas redes sociais, em uma praia de Trancoso, na Bahia, onde está passando as férias ao lado do filho mais novo, Lorenzo, de 13. "Do jeito que eu gosto. Sol, mar e muito amor", escreveu na legenda.

fotogaleria

Seguidores comentaram na postagem da empresária. "Linda! Uma foto mais perfeita que a outra", disse um. "Olha como está linda! O tempo não passou mesmo para ela", afirmou outro. "Um espetáculo", comentou mais um fã.

Luciana Gimenez tem compartilhado sua rotina de viagem para os seus mais de três milhões de seguidores no Instagram.