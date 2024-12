Pretinho da Serrinha - Reprodução/Instagram

Rio - Pretinho da Serrinha é uma das atrações confirmadas no Palco Samba no Réveillon da Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio, nesta terça-feira (31). No evento, o compositor de 46 anos comemora os frutos de um ano marcado por muitas conquistas. O artista faturou o troféu de Produtor do Ano no Prêmio Multishow e com o álbum "Xande Canta Caetano", em que ele foi responsável pela produção, venceu a categoria Melhor Álbum de Samba/Pagode no Grammy Latino 2024. Em entrevista ao Meia Hora, Pretinho entrega detalhes da apresentação que fecha com chave de ouro seu ano.

- Qual é a expectativa para o show da maior festa de Réveillon do mundo?



Eu já estive nesse palco algumas vezes, acompanhando vários artistas e celebrando o Réveillon, mas é a primeira vez que estou levando o meu trabalho, a minha roda de samba. Então, é uma emoção maior. É expectativa de muita festa e alegria, dentro e fora do palco. É isso que queremos levar para o público: alegria, leveza, esperança, axé e muito amor.

- O que a apresentação na virada do ano em Copacabana representa para você?

Participar da programação de shows do Réveillon em Copacabana é mais do que um sonho, é a vitória de um coletivo, da nossa representatividade e da resistência da nossa cultura. Vou fechar o ano de 2024 com alegria, agitando a virada ao lado de amigas como Leci Brandão, Roberta Sá e Mariene de Castro. O samba mostra que está avivado e cheio de força quando ganha um palco exclusivo em um evento tão simbólico. Ainda mais tratando-se de um palco em formato de pandeiro, um símbolo forte e que não deixa sombra de dúvidas de que a programação foi planejada com carinho.

- Quais as novidades para esta apresentação?



É pontual ter a Leci Brandão na minha roda de samba pela primeira vez.

- Como será o repertório para esse show?

Claro que tenho um norte, mas vou muito pelo momento e sentindo a energia das pessoas. Pode contar que vai ter muito samba de compositores como Dona Ivone Lara, Almir Guineto, Jorge Aragão, Zeca Pagodinho, Xande de Pilares...E também pretendo incluir músicas autorais pra balançar como "Felicidade", "Reza", "Alma de Guerreiro" e "Burguesia".

- Quantas músicas vai tocar?

Umas 30 músicas.

Você teve experiência em outros shows gratuitos?

Na praia de Copacabana, eu fiz o Tim Festival. Me apresentei no G20 [Festival Aliança Global] recentemente na Praça Mauá, um show nas Olimpíadas para mais de 100 mil pessoas e acabei de fazer o Trem do Samba em Madureira.

- É uma emoção diferente fazer um show para milhões de pessoas?



Com certeza.

- Você fará uma participação especial no show de Caetano e Bethânia?



Sim.



- Vai vestir branco no show para a virada?



Certamente.

- Você tem lotado o Arena Jockey, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O que está achando de tanto sucesso?

Isso é resultado de muitos anos de trabalho. Foi um caminho longo até chegar neste evento que está sendo um sucesso no país. Tem gente vindo de outros estados pra assistir e curtir, e isso em deixa muito feliz.