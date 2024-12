Sabrina Sato torce para Nicolas Prattes no Maracanã - Webert Belicio / Agnews

Sabrina Sato torce para Nicolas Prattes no MaracanãWebert Belicio / Agnews

Publicado 29/12/2024 09:20 | Atualizado 29/12/2024 09:29

Rio - Sabrina Sato, de 43 anos, acompanhou o "Jogo das estrelas", partida de futebol organizada pelo jogador Zico, no Maracanã, neste sábado (28), e torceu pelo noivo, Nicolas Prattes, que entrou em campo. Simpática, a apresentadora acenou para os fãs e posou para algumas fotos.

Nicolas bateu um bolão no jogo e marcou dois gols. Ao comemorar um deles, o ator fez um coraçãozinho com as mãos. Além de Sabrina, a família do artista também esteve no estádio.

No Instagram, Nicolas publicou alguns registros da partida e ao lado dos familiares. "Dois gols no Maracanã, meu coração me assistindo da arquibancada", escreveu ele na legenda. Nos Stories, o artista também compartilhou um clique beijando Sabrina: "Ela veio", vibrou.

Além do ator, outros famosos participaram do 'Jogo das estrelas', como André Luiz Frambach, Marcello Melo Jr., Nego do Borel, Jonathan Haagensen, Douglas Silva, José Loreto, Diogo Nogueira, Iran Malfitano e os ex-BBBs Arthur Picoli e Matteus Amaral. Jogadores