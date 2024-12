Samuel de Assis e Alcione - Reprodução do Instagram

Publicado 29/12/2024 07:30

Rio - Samuel de Assis, de 41 anos, encontrou Alcione, neste sábado (28), e compartilhou um clique do momento especial no Instagram. O ator, que curtiu a apresentação da Marrom no Espaço Hall, na Zona Oeste do Rio, disse que se emocionou ao ser reconhecido pela cantora e encheu a artista de elogios.



fotogaleria

"Isso foi agora. E eu só choro! A Marrom olhou para mim e disse: 'Eu conheço esse Pequeno! Pequeno, você é muito lindo!'. E eu só chorei e chorei. Pedi a benção a ela. Ela disse: Nossa Senhora te abençoe!", escreveu Samuel na legenda da postagem.

Ele ainda se declarou para a artista. "Eu te amo, Alcione! Que alegria viver na mesma época que VOCÊ!!! Que honra poder te abraçar!", acrescentou.