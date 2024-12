Luan Santana - Reprodução

Luan SantanaReprodução

Publicado 28/12/2024 20:56 | Atualizado 28/12/2024 21:03

Nasceu Serena Magalhães Santana, filha do cantor Luan Santana e da influenciadora Jade Magalhães. A notícia foi confirmada neste sábado (28), quando a pequena chegou ao mundo às 18h22, em São Paulo. A assessoria de Luan confirmou o nascimento e compartilhou a alegria com os fãs: "Nasce Serena Magalhães Santana. A primeira filha de Jade Magalhães e Luan Santana chegou hoje às 18h22, em São Paulo".



Devido ao momento especial, o show que Luan Santana faria em Balneário Camboriú foi cancelado, e ele usou suas redes sociais para fazer o anúncio oficial da chegada de Serena, compartilhando assim a felicidade com seus seguidores.



Sertanejo postou o anúncio em suas redes sociais:

Luan Santa confirma nascimento da filha Foto: Reprodução