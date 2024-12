Funcionária da Globo é flagrada assistindo Beyoncé durante jornal ao vivo - Foto: Reprodução

Funcionária da Globo é flagrada assistindo Beyoncé durante jornal ao vivoFoto: Reprodução

Publicado 28/12/2024 20:30

Quem nunca aproveitou para conferir um vídeo na hora do expediente? Foi exatamente o que uma funcionária da Globo fez e acabou sendo flagrada. Durante a exibição do “DF1”, telejornal matinal do Distrito Federal, ela foi vista assistindo a uma performance de Beyoncé no intervalo da rodada de Natal da NFL. O momento aconteceu na última sexta-feira (28/12) e rapidamente viralizou nas redes sociais.

O flagrante foi feito por uma telespectadora, que compartilhou o vídeo no TikTok. Na publicação, o perfil brincou com a situação: “Não julgo, pois faria o mesmo. A diva assistindo a Bey e o jornal torando”. A repercussão foi tão grande que internautas encheram a postagem de comentários divertidos e solidários, destacando que todos precisam de um momento para admirar o talento da Queen Bey – mesmo no expediente!