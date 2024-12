Com uma faixa polêmica, Dhaisa do Carmo cobrou dívida da apresentadora do SBT em sua festa luxuosa em São Paulo - Foto: Reprodução

Com uma faixa polêmica, Dhaisa do Carmo cobrou dívida da apresentadora do SBT em sua festa luxuosa em São PauloFoto: Reprodução

Publicado 19/12/2024 22:29 | Atualizado 19/12/2024 23:06





Com uma faixa provocativa que dizia: "Virginia, pare de se mimar e me pague", Dhaisa apareceu no momento exato em que a anfitriã da noite chegava ao evento. A reação de Virginia, casada com Zé Felipe e nora do cantor Leonardo, foi de puro constrangimento. Nos vídeos que circulam pela internet, a influenciadora e empresária é flagrada com um olhar incrédulo, sem saber como reagir à situação.

O que era para ser uma noite de glamour e celebração na festa de 50 milhões de seguidores de Virginia Fonseca, realizada na última quarta-feira (18), em São Paulo, acabou em confusão . A influenciadora Dhaisa do Carmo, com mais de 269 mil seguidores no Instagram, virou assunto nas redes sociais ao protagonizar uma cena inusitada e polêmica.Com uma faixa provocativa que dizia: "Virginia, pare de se mimar e me pague", Dhaisa apareceu no momento exato em que a anfitriã da noite chegava ao evento. A reação de Virginia, casada com Zé Felipe e nora do cantor Leonardo, foi de puro constrangimento. Nos vídeos que circulam pela internet, a influenciadora e empresária é flagrada com um olhar incrédulo, sem saber como reagir à situação.

Enquanto isso, Virginia Fonseca ainda não se pronunciou sobre o caso, mas a cena protagonizada por Dhaisa já garantiu o assunto entre os mais comentados nas redes sociais.

Entenda a treta

Dhaisa, teria utilizado a festa como palco para cobrar publicamente uma dívida que, segundo ela, não foi resolvida. de acordo com os presentes no momento da treta, ela teria adquirido produtos da marca e não recebeu os itens.



A confusão reacendeu as críticas contra a Wepink, que acumula 72,9 mil reclamações no Reclame Aqui. Somente durante a Black Friday, entre os dias 27 de novembro e 1º de dezembro, foram registradas 314 queixas, a maioria relacionada a atrasos na entrega e problemas no atendimento ao consumidor.

Nas redes, os seguidores não perdoaram e revelaram que a empresa da famosa, tem por habito não entregar os itens vendidos.

“Vendem produtos que não estão disponíveis”, disparou o primeiro. “Eu já comprei várias vezes e chegou”, revelou outra seguidora. “Demoram mesmo, os prazos extrapolam. Só olhar as reclamações no insta deles e olha que apagam”, acusou a terceira. “Que vergonha, a mulher ganhando milhões e dando calote nos consumidores, kkk”, ironizou a última.