Maria Padilha rebate acusações de ex-funcionária que, em depoimento em ação trabalhista, a acusou de trabalho escravo - Foto: Globo/ Reprodução

Maria Padilha rebate acusações de ex-funcionária que, em depoimento em ação trabalhista, a acusou de trabalho escravoFoto: Globo/ Reprodução

Publicado 18/12/2024 22:58

A atriz Maria Padilha quebrou o silêncio nesta quarta-feira (18) sobre as acusações bombásticas feitas por uma ex-funcionária. Segundo o depoimento no processo trabalhista movido contra a artista que a coluna Daniel Nascimento teve acesso, a ex-empregada relatou ter sido demitida após desabafar no WhatsApp com a atriz, chamando sua rotina de trabalho de “trabalho escravo”. A denúncia inclui jornadas exaustivas que iam das 5 da manhã até, no mínimo, 22 horas — um total surreal de 17 horas por dia.



Em suas redes sociais, Maria Padilha negou tudo e prometeu “medidas cabíveis” contra as acusações. Só que, até agora, nada de processos por calúnia, injúria ou difamação contra a ex-funcionária foram encontrados por este colunista que vos escreve. O que existe mesmo é o processo trabalhista, onde a famosa foi condenada a pagar mais de R$ 27 mil de direitos trabalhistas a funcionaria, incluindo danos morais. Para quem não leu a matéria, o caso foi arquivado em janeiro de 2023, mas as informações ainda estão disponíveis nos autos — afinal, são documentos públicos aonde qualquer um pode ter acesso.



Os fatos narrados no processo em que acessamos, é de cair o queixo. Segundo a ex-funcionária, a escala de trabalho era “desumana”, e a própria Justiça do Trabalho reconheceu os abusos.

Veja a nota divulgada pela atriz

Post de Maria Padilha se defendendo das acusação de trabalho escravo feito por uma ex-funcionária Foto: Reprodução/ Instagram