Tata Werneck chora ao relembrar abuso durante conversa com Débora Falabella - Reprodução de vídeo / Instagram

Tata Werneck chora ao relembrar abuso durante conversa com Débora FalabellaReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 16/12/2024 07:50 | Atualizado 16/12/2024 09:17

A humorista e apresentadora Tatá Werneck viveu um dos períodos mais difíceis de sua carreira recentemente. Acusada de assédio moral por Gabriel Muller, ex-assistente de direção do programa Lady Night, do Multishow, Tatá desabafou com amigos próximos sobre o impacto das acusações e revelou o sofrimento causado por uma situação que considera injusta.



Fontes ligadas à apresentadora afirmaram a coluna Daniel Nascimento, que Tatá passou noites em claro, abaladíssima com a repercussão do caso. “Ela ficou apavorada e disse que a dor de ser acusada injustamente, ainda mais por alguém que ela sempre ajudou, é algo inimaginável”, revelou uma pessoa próxima.



O alívio só chegou com a retratação pública de Gabriel Muller, que admitiu não ter sofrido qualquer tipo de assédio moral por parte de Tatá e pediu desculpas. Ainda assim, o episódio mexeu muito com a famosa “Ela ficou à base de remédios e passou dias sem conseguir dormir. A situação a deixou desesperada e muito abalada emocionalmente”, contou o amigo.



Tatá, que é conhecida por sua generosidade nos bastidores, chegou a questionar como alguém que ela sempre tratou bem poderia fazer algo tão grave. Segundo relatos, a humorista comentou com amigos que acredita que Muller “não estava bem”, já que ela, além de apoio emocional, também ofereceu ajuda financeira ao ex-assistente em algumas ocasiões.

Entenda o caso

Gabriel Muller, ex-assistente de direção do programa Lady Night, acusou Tatá Werneck de assédio moral, alegando ter sido humilhado em diversas ocasiões durante as gravações. Segundo ele, a apresentadora o tratava com agressividade e fazia comentários que feriam sua autoestima, gerando um ambiente de trabalho insustentável. As declarações de Gabriel foram amplamente repercutidas na mídia e nas redes sociais, gerando debate entre internautas.



Após a repercussão, Tatá se pronunciou negando as acusações e destacando seu histórico de respeito e carinho por todos os membros de sua equipe. Com o avanço do caso, Gabriel voltou atrás em suas declarações e pediu desculpas publicamente, afirmando não ter provas concretas das acusações.