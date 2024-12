Virginia Fonseca estreou como apresentadora no SBT - SBT

Publicado 18/12/2024 09:47 | Atualizado 18/12/2024 09:49



A influenciadora Virginia Fonseca, que alcançou a impressionante marca de 50 milhões de seguidores nas redes sociais, promete uma festa de arromba para celebrar o feito. Com uma superprodução avaliada em cifras milionárias, o evento acontece em São Paulo e reunirá cerca de 400 convidados. Mas um detalhe chamou atenção: a coluna descobriu que quem quiser estacionar no local terá que desembolsar nada menos que R$ 100 reais.



O valor, considerado salgado, se refere ao estacionamento do próprio salão de festas, que tem capacidade para até 200 carros, Por isso é bom os convidados não esquecerem seus cartões em casa.





Estrutura faraônica



Virginia não poupou esforços – nem dinheiro – para transformar a comemoração em um verdadeiro espetáculo. Embora o buffet seja do espaço cedido, toda a estrutura da festa foi transportada de Goiás em cinco caminhões, incluindo cenários, um V [inicial do nome da influenciadora] gigante, decoração e equipamentos de som e luz.



Este colunista que vos escreve, descobriu que montagem começou no último domingo e mobilizou equipes em turnos de trabalho que iam das 7h da manhã até as 3h da madrugada. O acesso principal do salão foi fechado e coberto por um telão gigante, enquanto uma entrada alternativa, decorada com painéis de LED, foi criada especialmente para receber os convidados.



Na área externa, um novo espaço foi construído e também será palco da comemoração, que promete ser marcada por muito luxo e extravagância.

Segurança e conforto

Pensando na segurança dos convidados, Virginia contratou uma ambulância que ficará disponível no local durante toda a festa. A medida visa evitar imprevistos, especialmente para quem exagerar na bebida.