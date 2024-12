Tatiana Tiburcio - Foto: Reprodução/ Instagram

Publicado 19/12/2024 09:15

Na última segunda-feira, 16, Tatiana Tibúrcio, que interpreta a personagem Vera na novela "Garota do Momento" da TV Globo, teve sua conta no Instagram invadida por hackers. Com um perfil seguido por mais de 300 mil pessoas, a conta foi usada pelos criminosos para aplicar golpes financeiros, prejudicando seguidores que acreditaram em promessas de retorno imediato em transferências de valores entre R$ 300 e R$ 2.600.

Abalada com o ocorrido, a atriz conversou com a coluna e comentou o impacto emocional e os danos que o golpe pode causar às vítimas, além de alertar sobre a importância de cuidados extras para evitar esse tipo de situação.

“Aconteceu de uma forma bem inesperada. Eu estava sentada para comer algo quando meu telefone começou a tocar sem parar. Várias pessoas me mandando mensagens, me ligando, e eram amigos dizendo que minha conta tinha sido hackeada. Num primeiro momento, eu não entendi a dimensão disso. Quando me dei conta, vi que estavam usando o meu nome para pedir dinheiro em um esquema de PIX e apostas. Foi devastador perceber que estavam usando minha credibilidade para prejudicar outras pessoas. Me senti invadida, agredida moralmente e preocupada com o impacto que isso poderia causar, inclusive em minha família”, pontua a atriz.

Tatiana também reforçou que a situação trouxe um alerta sobre a responsabilidade que figuras públicas carregam e como medidas preventivas são fundamentais:

“É muita responsabilidade. A nossa figura pública carrega o peso da confiança de milhares de pessoas. É por isso que deixo esse alerta: coloquem todas as verificações de segurança possíveis, questionem propostas suspeitas, e não compartilhem informações pessoais sem ter certeza de quem está do outro lado. A nossa imagem pode ser usada para o bem ou para algo extremamente danoso, como no meu caso. É preciso atenção máxima”, completa Tatiana Tibúrcio.

A atriz está tomando as medidas legais. O caso serve de exemplo para que todos, especialmente seguidores e fãs, fiquem atentos a golpes virtuais e redobrem os cuidados ao interagir nas redes sociais.