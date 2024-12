Morre Hudson Meek, ator de 'Baby Driver' e 'MacGyver' aos 16 anos - Foto: Reprodução

Publicado 26/12/2024 11:49

Hudson Meek, conhecido por seus papéis no filme "Baby Driver" e na série "MacGyver", faleceu tragicamente aos 16 anos após um acidente em Vestavia Hills, Alabama, nos Estados Unidos. O ator, que começou sua carreira ainda ainda na infância, caiu de carro em movimento no dia 19 de dezembro e, infelizmente, não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito no dia 21 de dezembro de 2024.

Meek encantou o público ao interpretar o jovem Baby no filme "Baby Driver" (2017) e participou de produções de destaque, como as séries "Legacies" e "MacGyver". Recentemente, o ator também esteve no filme "The School Duel". Paralelamente à carreira, Meek era estudante do ensino médio e jogava no time de futebol americano da Vestavia Hills High School.

A família de Hudson Meek, ainda profundamente abalada com a perda do jovem ator, anunciou a criação de uma bolsa de estudos em sua memória, destacando o impacto positivo que ele teve em todos que o conheceram. Em nota emocionada, descreveram Hudson como uma luz que iluminava qualquer ambiente e afirmaram que essa iniciativa é uma forma de perpetuar o legado inspirador do astro

As autoridades locais continuam investigando as circunstâncias do acidente que tirou a vida do jovem ator, buscando esclarecer os detalhes do ocorrido.