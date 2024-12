After secreta de Chris Brown quase termina em confusão - Foto: Reprodução

Publicado 23/12/2024 19:35 | Atualizado 23/12/2024 19:40

Chris Brown fez história em sua aguardada volta ao Brasil após 14 anos. O rapper norte-americano levou o público ao delírio no Allianz Parque, em São Paulo, com dois shows icônicos neste sábado (22) e domingo (23). Um dos momentos mais marcantes foi quando ele “voou” sobre a plateia, suspenso por cabos, arrancando gritos e aplausos de milhares de fãs.



Porém, enquanto no palco tudo parecia perfeito, os bastidores contaram outra história. A coluna Daniel Nascimento descobriu com exclusividade detalhes sobre a "after secreta" que teria diso organizada pelo cantor, que por pouco não acabou em confusão. Após o show de domingo, Chris permaneceu alguns minutos no Allianz Parque e, em seguida, partiu para o Tivoli Mofarrej São Paulo Hotel, onde teria reservado um andar inteiro para uma celebração privada.



A after teria reunido cerca de 30 pessoas, incluindo dançarinas, produção e amigos brasileiros. No entanto, nem todos conseguiram entrar. Naldo Benny e sua esposa, Moranguinho, teriam ficado de fora. Fontes próximas à coluna garantem que o casal teria tentado insistentemente descobrir o endereço da festa, mas, sem sucesso, teriam desistido e voltado para casa.



O clima teria ficado ainda mais tenso quando um influenciador brasileiro descobriu o local da comemoração e apareceu de surpresa. Animado, ele chegou ao hotel carregando garrafas de bebida e acompanhado de duas mulheres. Chris Brown, ao notar o penetra, tria perdido a paciência. Aos gritos, ele teria exigido que o jovem penetra deixasse o local. Amigos do cantor teriam precisado intervir para evitar que a situação terminasse em agressão, retirando assim o influenciador do local.

Mas as polêmicas não pararam por aí. Durante a festa, uma brasileira que estava ficando com um amigo de Chris teria se recusado a acompanhá-lo até um dos quartos. Irritado, o rapaz teria ameaçado: “Se você não for, não é mais bem-vinda aqui”. Desconfortável, a jovem teria relatado o ocorrido ao anfitrião, que não hesitou em tomar uma atitude.



Ao saber da história, Chris Brown teria tomado as dores da jovem e, descontente com a atitude do amigo, teria pedido que ele se retirasse imediatamente. A brasileira, por sua vez, foi convidada a permanecer na festa.



Apesar das tensões, a celebração seguiu até as 8h00 da manhã de hoje, mas não sem deixar histórias para contar. Chris Brown mostrou que, em suas festas, exclusividade vem acompanhada de regras rígidas – e quem não as segue está fora. Babado que não acaba mais!