Ary Fontoura - Reprodução do Instagram

Ary FontouraReprodução do Instagram

Publicado 29/12/2024 15:06

Rio - Ary Fontoura, de 92 anos, renovou o bronzeado à beira da piscina, neste domingo (29). Sem camisa e usando uma sunga branca, o ator posou para algumas fotos durante o momento de lazer e divulgou os cliques no Instagram. "Foto 1 ou 2? Barriga trincada pelo ponto de vista", escreveu o veterano na legenda.

fotogaleria

Vários famosos elogiaram Ary nos comentários da publicação. "Qualquer uma, porque você arrasa sempre! Feliz Novo Ano", afirmou Elizabeth Savala. "Sunga branca, tá provocando a galera hein", brincou Júlio Rocha. "Gato nas duas", reagiu Juliana Didone. "Gostoso", opinou Kaysar. "Amor", declarou Isabelle Drumond. "Tá sempre gato. A barriga é mais um charme , você é luz", disse Mari Saad.

O último trabalho de Fontoura em novelas foi em "Fuzuê" (2023). Na trama, ele interpretava o Lampião Ferreira. Com 76 anos de carreira, Ary tem trabalhos em folhetins como "Passo dos Ventos" (1968), "Assim na Terra como no Céu" (1970), "O Espigão" (1974), "Gabriela" (1975), "Saramandaia" (1976), "Dancin' Days" (1978), "Plumas e Paetês" (1980), "Guerra dos Sexos" (1983), "Roque Santeiro" (1985), "Tieta" (1989), "A Viagem" (1994), "Porto dos Milagres" (2001), "Chocolate com Pimenta" (2003), "A Favorita" (2008), "Êta Mundo Bom!" (2016) e "Orgulho e Paixão" (2018).