Fernanda Brum celebra 15 anos da filha - Reprodução/Instagram

Fernanda Brum celebra 15 anos da filhaReprodução/Instagram

Publicado 10/01/2025 21:13 | Atualizado 10/01/2025 21:19

Rio - A cantora gospel Fernanda Brum dividiu com o público nesta sexta-feira, 10, novas imagens da festa luxuosa de 15 anos da filha, Laura Brum. A comemoração da jovem, realizada no início desta semana no Rio de Janeiro, contou com a presença de familiares e amigos próximos.

fotogaleria

Nas imagens publicadas por Fernanda, é possível notar que a aniversariante chegou no local do evento em uma carruagem branca. A aniversariante ainda aproveitou a ocasião para soltar a voz e mostrou que deseja seguir os passos da mãe.

"Tem muita foto linda que marcou cada momento desse dia especial. Eu como mãe, fiquei com o coração borbulhando de alegria ao ver a Laura feliz e realizando um sonho. Ela planejou cada detalhe desse dia e graças a Deus deu tudo certo. Deus é maravilhoso e faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos", escreveu a cantora gospel na legenda da publicação.

Encantados com o álbum de fotos do aniversário, diversos seguidores de Fernanda Brum deixaram mensagens carinhosas de felicitações nos comentários, ressaltando a grande emoção que também sentiram. Além de Laura, a artista é mãe de Isaac, de 20 anos. Os dois são frutos de seu casamento com o cantor Emerson Pinheiro.

"Estamos emocionados juntos com vocês! Me sinto 'velha' por ter te visto gerando um sonho e hoje seu sonho está debutando, é uma alegria imensa", declarou uma internauta. "Que momento lindo, parabéns", disse outra. "Foi lindo! Nos alegramos juntamente com vocês! Emocionante!", falou uma terceira.