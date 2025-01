Gracyanne Barbosa - Tiago Brov/Divulgação

11/01/2025

Rio - Gracyanne Barbosa, 42 anos, começa 2025 com muitas novidades na vida pessoal e profissional. Após um 2024 de mudanças e polêmicas relacionadas ao fim do casamento com Belo, ela inicia o ano confirmada no Camarote do "BBB 25" , reality da TV Globo, que estreia na próxima segunda-feira (13), ao lado da irmã Giovanna Jacobina. A influenciadora digital tem sido um dos nomes mais comentados como promessa para causar na atração, comandada por Tadeu Schmidt.

Antes de ser confinada, e ainda sem poder falar sobre a ida ao programa, Gracy deu entrevista ao DIA com um balanço do último ano, falando dos novos projetos e também da relação com Belo após a separação. "Esse ano que passou trouxe muitos desafios, mas também me mostrou que sou minha maior aliada, que se eu estiver vivendo de acordo com aquilo que acredito e defendo, a força necessária para enfrentar qualquer dificuldade está em mim. E ver tantas pessoas se inspirando nessa força me emociona muito!", avalia.

O casamento com Belo acabou, mas após 16 anos juntos, os dois construíram uma relação de respeito e admiração, tanto é que passaram o Natal juntos - mesmo após os rumores de que o pagodeiro já está namorando. E se tem uma coisa que o público do "BBB" ama são fofocas e tretas. Com isso, já tem muita gente separando a pipoca para ouvi-la falando sobre a união com o artista e o que motivou a separação. "Tivemos uma história linda, cheia de aprendizados, conquistas e muito amor. Eu sou grata por cada momento que vivemos juntos, porque eles fizeram de nós quem somos hoje", diz.

Sobre ter dito que ele era mentiroso no documentário do cantor, disponível no Globoplay, ela garante que não teve a intenção criar qualquer atrito. "Quis apenas compartilhar uma perspectiva honesta de uma fase importante da minha vida. Belo foi meu companheiro por muitos anos, e sempre terei respeito e admiração pela pessoa e pelo artista que ele é. Nós construímos uma relação baseada em amor e parceria, e essas memórias permanecem comigo de forma muito especial. Temos uma relação cordial", completa.

Alimentação pode ser problema no BBB

Há muitos anos, a musa fitness - que ficou conhecida nos anos 90 quando era dançarina do Tchakabum - mantém uma vida regrada com treino pesado de musculação e dieta restrita. Ela não come frituras e consome cerca de 40 ovos por dia. Esse talvez seja uma das grandes dificuldades dela no "BBB", já que, se for para a Xepa, terá o consumo de alimentos limitados.

Além disso, uma rede de fast food é uma das patrocinadoras do "BBB 25" e tem grandes chances da influenciadora ter que comer sanduíche e batata frita em alguma ação da marca no programa. "Não é questão de me permitir (comer besteira), é uma escolha de estilo de vida. Me permito consumir aquilo que gosto, que me nutre, que me faz bem. Não sinto falta daquilo que não faz parte da minha escolha".

Novos desafios profissionais

A carreira de Gracyanne também ganhou novos rumos. Recentemente, ela viajou a trabalho para o exterior. Ao contrário do que alguns possam imaginar, ela descarta a possibilidade de competir em fisiculturismo ou outras categorias do mundo fitness. "Nunca pratiquei fisiculturismo, nem participei de nenhuma competição. Também não é meu foco entrar nesse universo".



Um dos momentos marcantes de 2024 da artista foi a gravação da participação na quarta temporada da série "Anjo Renegado", ainda sem data de estreia. Ela expressa grande entusiasmo com o projeto, destacando a importância da iniciativa de José Júnior em dar oportunidade a novos talentos.

"Tudo foi feito com muito profissionalismo, estudo e treinamento", conta, mencionando o apoio dos preparadores de elenco, como Isadora Ferrite. Gracyanne se sente honrada em em participar da família AfroReggae e enfatiza o impacto social do projeto, que gera empregos e promove inclusão. "Esse projeto é um verdadeiro celeiro de geração de emprego, inclusão e novos talentos, e fico honrada em me tornar parte", vibra.

Pedidos ousados em plataforma



Além de toda sua rotina fitness, de trabalho, Gracyanne produz conteúdo para plataformas adultas. Ela tem conquistado bons números e faturado alto com fotos sensuais, além de atender a pedidos ousados dos seguidores. "Tenho solicitações de conteúdo exclusivo de pole dance, que vai desde uma coreografia mais ousada até um figurino de fantasia. Também recebo pedidos de avaliação de shape, se o corpo está definido, se está sequinho, como acho que deveria ser o treino... Vejo esses pedidos como o retorno da atenção que ganho do meu assinante, que curte meu conteúdo e participa da criação dele", explica.

Neste ano, Gracy pretende seguir no mundo fitness, mas com novidades. A ida para o "BBB", inclusive, pode lhe trazer ainda mais visbilidade em seus projetos. "Meu maior presente será continuar tendo saúde e energia para inspirar e motivar mais pessoas. Também sonho em alcançar novos projetos que ajudem a promover ainda mais o bem-estar, como workshops, novas parcerias, minha carreira internacional e, quem sabe, até um livro para compartilhar tudo o que aprendi", conclui.