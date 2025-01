Luciana Gimenez volta a esquiar com mesma roupa do dia do acidente - Reprodução/Instagram

Luciana Gimenez volta a esquiar com mesma roupa do dia do acidenteReprodução/Instagram

Publicado 10/01/2025 14:42

fotogaleria

"Estou indo, demorei um pouco para sair de casa. Estou exatamente com a mesma roupinha que queria tanto ter usado e não consegui. Quero pedir para todo mundo torcer por mim. Prometo que não vou chorar", disse.

Rio - Dois anos após sofrer um acidente grave, Luciana Gimenez, 55 anos, voltou a esquiar, nesta sexta-feira (10), usando a mesma roupa que estava quando fraturou a perna em Aspen, no Colorado. Nos stories do Instagram, a apresentadora admitiu que estava apreensiva."Estou indo, demorei um pouco para sair de casa. Estou exatamente com a mesma roupinha que queria tanto ter usado e não consegui. Quero pedir para todo mundo torcer por mim. Prometo que não vou chorar", disse.

Recentemente Luciana chorou ao relembrar o acidente. "Hoje faz dois anos que tive a pior experiência da minha vida. Só de pensar, quase choro. Consegui me recuperar. Agradeço a todos que me ajudaram e a todos que não me ajudaram, também. Me fizeram ficar mais forte", disse ela.



Luciana ainda falou sobre a roupa que usaria hoje. "Parece uma besteira, mas me lembro como se fosse ontem. Quando cheguei no hospital, queriam cortar a minha calça, e era o primeiro dia que eu estava usando. Estava no mood de usar laranja. Queriam cortar e eu pedi para não cortar, porque eu ia usar de novo. Todos olharam para a minha cara e disseram: 'Nossa, que corajosa'. Naquela hora, eu não tinha ideia da extensão do problema. Foram dois anos que achei que nunca mais ia colocar um esqui no pé", contou, bastante emocionada.



Acidente e cirurgia de emergência

Luciana Gimenez sofreu um acidente em uma estação de esqui em Aspen, nos Estados Unidos, em janeiro de 2023, e teve que se submeter a uma cirurgia de emergência após sofrer várias fraturas na perna.

Na época, a assessoria de imprensa da artista soltou uma nota informando os detalhes do ocorrido, e contou que a apresentadora esquiava em alta velocidade em uma pista mais íngreme.