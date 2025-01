Gracyanne Barbosa é rainha da bateria da Camisa Verde e Branco - Reprodução/Instagram

Publicado 10/01/2025 16:28

Rio - Confirmada no "BBB 25" , Gracyanne Barbosa deixou uma carta aberta para a escola de samba Camisa Verde e Branco explicando sua entrada no reality show. A empresária é rainha de bateria da agremiação de São Paulo e pode ser um desfalque para o desfile deste ano caso dure bastante tempo no programa.

fotogaleria "Como todos sabem, fui convidada, em segredo, para participar do 'BBB25'. Desde o primeiro momento, pensei muito na escola. Afinal, venho contando os dias para estar com vocês no Anhembi. Não sei o que vai acontecer na casa nos próximos meses e, principalmente, quando vamos poder sambar juntos novamente, mas, quero que saibam que o Camisa Verde e Branco segue comigo em pensamento e no coração, como uma família que sempre me acolheu com tanto amor", declarou.

"Perto ou longe, sempre vou torcer e vibrar pela nossa escola, que tem uma história rica e um futuro brilhante pela frente. Agradeço imensamente por todo o carinho e conto com a torcida de vocês. Espero poder também representá-los dentro do jogo. Perdoem a minha ausência nos próximos compromissos da escola, já que estarei nesse outro desafio. Não vejo a hora de estar com vocês pessoalmente novamente!"

Gracyanne Barbosa, de 42 anos, entra no "BBB 25" ao lado da irmã, Giovanna, de 26. As duas são naturais de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Apaixonadas por atividade física, contam que têm em comum gostar de mostrar suas rotinas saudáveis nas redes sociais.